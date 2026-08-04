THE FIRST BANK OF TOYAMA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

THE FIRST BANK OF TOYAMA äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 124,51 JPY gegenüber 77,53 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 13,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte THE FIRST BANK OF TOYAMA 10,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at