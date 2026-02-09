|
THE FIRST BANK OF TOYAMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
THE FIRST BANK OF TOYAMA gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 51,58 JPY. Im letzten Jahr hatte THE FIRST BANK OF TOYAMA einen Gewinn von 49,31 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,99 Prozent zurück. Hier wurden 10,59 Milliarden JPY gegenüber 11,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
