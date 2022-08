THE FIRST BANK OF TOYAMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

THE FIRST BANK OF TOYAMA hat am 08.08.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 35,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at