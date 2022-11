THE FIRST BANK OF TOYAMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

THE FIRST BANK OF TOYAMA präsentierte am 14.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,45 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte THE FIRST BANK OF TOYAMA -8,630 JPY je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at