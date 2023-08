THE FIRST BANK OF TOYAMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

THE FIRST BANK OF TOYAMA lud am 07.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53,97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

THE FIRST BANK OF TOYAMA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at