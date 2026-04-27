BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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27.04.2026 23:45:00
The First Blockbuster Artificial Intelligence IPO of 2026 Is Almost Here. Here's Why I'm Staying Away.
2026 is set to see quite a few blockbuster initial public offerings (IPOs). Both OpenAI and Anthropic are expected to make their public debuts this year, but another notable artificial intelligence (AI) company may beat them to the punch.Cerebras filed its S-1 registration statement with the Securities and Exchange Commission (SEC) earlier this month, suggesting its IPO could be imminent. It also gave investors a glimpse of its recent financial results, and there's a lot to like about the chipmaker, which aims to rival Nvidia (NASDAQ: NVDA) for AI compute dominance. That said, there's significant risk and uncertainty in the business that investors can't ignore, especially given its recent valuation and potential IPO price.Here's what investors should know before the Cerebras IPO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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