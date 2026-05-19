ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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19.05.2026 18:39:45
The Forgotten AI Trade Is Back: Software ETFs Outpace QQQ As ServiceNow, Salesforce Rebound
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Nachrichten zu ServiceNow Inc
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19.05.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.05.26
|ServiceNow-Aktie im Aufwind: Vermögensverwalter erhöht Anteil um mehrere tausend Prozent (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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18.05.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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18.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start stärker (finanzen.at)
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15.05.26
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15.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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