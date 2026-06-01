The Fresh Factory BC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Fresh Factory BC präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at