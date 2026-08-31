The Fresh Factory BC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Fresh Factory BC lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 18,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at