01.12.2025 06:31:29
The Fresh Factory BC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
The Fresh Factory BC hat sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal hat The Fresh Factory BC 15,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
