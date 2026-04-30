The Fresh Factory BC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Fresh Factory BC präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

The Fresh Factory BC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Gegenüber dem Vorjahr hat The Fresh Factory BC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,25 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 44,71 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at