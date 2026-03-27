Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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27.03.2026 10:59:00
The Future Is Now: 2 Medical Diagnostic AI Stocks to Snap Up
While interest in artificial intelligence (AI) continues to drive much of the action on the stock market, two medical diagnostic stocks are already significantly benefiting from AI: Butterfly Network (NYSE: BFLY) and GE HealthCare Technologies (NASDAQ: GEHC).AI's ability to analyze large datasets is tailor-made for medical diagnostic tools: It can help reduce diagnostic errors, prevent unnecessary costs, and improve patient outcomes.Incorrect diagnoses and delays in making correct ones can be disastrous for patients and expensive for the healthcare system. In the U.S. alone, each year, such errors affect 12 million people and cost the country over $100 billion in the aggregate, according to a report by the nonprofit Society to Improve Diagnosis in Medicine. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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