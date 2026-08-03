The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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03.08.2026 13:24:00
The gap between big tech and the rest of the market just vanished. Here’s what it means for investors.
Goldman Sachs says hot technology stocks have taken a beating, and investors should take a fresh look.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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