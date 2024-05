The GEO Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The GEO Group hat am 07.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte The GEO Group 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 605,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 608,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at