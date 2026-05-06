The GEO Group Aktie
WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060
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06.05.2026 12:17:00
The GEO Group Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - The GEO Group Inc. (GEO) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $38.33 million, or $0.29 per share. This compares with $19.55 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, The GEO Group Inc. reported adjusted earnings of $38.62 million or $0.29 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.6% to $705.21 million from $604.65 million last year.
The GEO Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.33 Mln. vs. $19.55 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.14 last year. -Revenue: $705.21 Mln vs. $604.65 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.25 To $ 0.29 Next quarter revenue guidance: $ 715 M To $ 725 M Full year EPS guidance: $ 1.15 To $ 1.25 Full year revenue guidance: $ 2.95 B To $ 3.10 B
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