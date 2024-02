The GEO Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The GEO Group hat am 15.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,290 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat The GEO Group im vergangenen Quartal 608,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The GEO Group 620,7 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,827 USD sowie einen Umsatz von 2,40 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at