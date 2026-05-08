The GEO Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The GEO Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The GEO Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 705,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 604,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at