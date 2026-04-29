Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
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29.04.2026 08:39:20
The German who recovered from a stroke to seal Olympic first
Kathrin Marchand was an elite rower for years before becoming a doctor. But a stroke at the age of 30 changed everything. Despite the challenges, she has now achieved something no other Olympian ever has.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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