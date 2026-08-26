Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
27.08.2026 01:59:00
The Glaring Flaw in Nvidia's Operating Results That Wall Street and Investors Keep Overlooking
In the words of Carson Group's Chief Market Strategist, Ryan Detrick: "Death, taxes, and Nvidia (NASDAQ: NVDA) beats on earnings are three things we can always count on in life." For the 11th time in the last 12 quarters, the infrastructure backbone of the artificial intelligence (AI) revolution demolished Wall Street's consensus sales and profit expectations in its fiscal second quarter (ended July 26). Sales more than doubled to $96.2 billion, with (surprise, surprise!) the data center segment leading the way (117% year-over-year revenue growth). Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,18
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.