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01.10.2026 13:51:29
The Global Bond Rout Reaches Worrying New Levels
Investors are on alert as the yield on the 10-year Treasury note hit a new multi-decade high. The sell-off is also broadening in Europe, too.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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