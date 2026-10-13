Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.10.2026 04:00:00
The global economy is starting to look K-shaped. Here are the winners and losers, and where the U.S. fits.
IMF sees a split global economy, with countries less exposed to the oil shock and benefiting from AI demand pulling aheadWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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