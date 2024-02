The Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Global lud am 12.02.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Global ein EPS von 2,83 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

