The Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Global lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Global 26,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4,23 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 69,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at