The Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Global hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Global -10,870 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at