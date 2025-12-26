RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
26.12.2025 13:39:23
The global rise of Chinese dramas: Why millions are hooked
The popularity of Chinese dramas is exploding, creating a multibillion-dollar industry. People worldwide find themselves attracted to these "universal" stories some say are normalizing Chinese culture for the masses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|29,00
|-6,45%