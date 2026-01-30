Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
30.01.2026 03:37:00
The Good, the Bad, and the Unknown at Netflix
In this podcast, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Rachel Warren discuss:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center . When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy .A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.01.26
|UK politicians call for competition review of Netflix bid for Warner Bros (Financial Times)
|
27.01.26
|UK politicians call for competition review of Netflix bid for Warner Bros (Financial Times)
|
26.01.26
|Netflix-Aktie etwas schwächer: Deutsche Regierung streitet über Vorgaben für Streaming-Anbieter (dpa-AFX)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|70,37
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.