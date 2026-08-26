Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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26.08.2026 15:00:00
The Google Pixel 11 Pro Still Has the Best Display for Gaming, but Other Troubles Emerge
An underpowered Tensor chip and odd game glitches keep the Pixel 11 Pro from nabbing the top spot on our gaming phone rankings.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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