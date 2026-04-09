Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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09.04.2026 03:05:00
The Green Machine Finds a Second Gear as AI Data Centers Drive 50% Order Growth
For nearly two centuries, Deere (NYSE: DE) has been synonymous with the American farmer. But after the company reported first-quarter earnings in February, a new growth story began to emerge.It didn't come from the company's highly publicized software strategy or its autonomous tractors. It came from its construction and forestry (C&F) division, where a 50% jump in the order backlog put the focus back on Deere's oldest business, selling "dumb iron" to dig the physical foundations for AI data centers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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