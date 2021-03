The Green Organic Dutchman vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Green Organic Dutchman gab am 09.03.2021 die Zahlen für das am 31.12.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,045 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 184,92 Prozent auf 9,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

The Green Organic Dutchman vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 92,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,50 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 11,16 Millionen CAD im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,445 CAD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 21,06 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at