Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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14.09.2026 21:41:00
The Green Owl Is Ending Duolingo's Own Cash Cow. Here's Why That's Good News For Users and Investors.
Duolingo (NASDAQ: DUOL) is doing something unexpected. The company appears to be ending its ultra-premium Max tier.
Premium subscriptions are far more lucrative than free user accounts with ad-supported services. The double-priced Max subscription tier has been a core business focus since its introduction in 2023. So why is it going away already?
I'll take a look at that. First, let me explain what's going on.
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