GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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03.04.2026 21:30:00
The Grid Can't Keep Up. These 2 Utility Stocks Are the Buys of the Month.
Utility stocks are often considered slow-growth, defensive plays for turbulent markets. Yet over the past few years, the rapid growth of the power-hungry cloud and AI markets has generated strong tailwinds for companies that help utilities upgrade their power grids.Let's examine two of those companies -- Brookfield Renewable Corporation (NYSE: BEPC) and GE Vernova (NYSE: GEV) -- and see why they're worth buying this month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|GRID Inc. Registered Shs
|2 377,00
|1,89%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,30
|-1,94%
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