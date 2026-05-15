LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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15.05.2026 02:00:06
The growth of ‘build-your-own’ legal AI tools
Law firms are developing their own systems, sometimes with an eye to selling them to clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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