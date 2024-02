The Hachijuni Bank,Ltd Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 12.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,876 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 357,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 451,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at