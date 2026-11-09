The Hachijuni Bank,Ltd Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Hachijuni Bank,Ltd Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 469,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 389,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at