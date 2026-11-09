|
09.11.2026 06:31:29
The Hachijuni Bank,Ltd Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Hachijuni Bank,Ltd Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 469,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 389,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!