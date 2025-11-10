The Hachijuni Bank,Ltd Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 389,7 Millionen USD – ein Plus von 20,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Hachijuni Bank,Ltd Un 323,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at