09.02.2026 06:31:29
The Hachijuni Bank,Ltd Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
The Hachijuni Bank,Ltd Un präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 432,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 388,5 Millionen USD umgesetzt.
