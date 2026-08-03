The Hachijuni Bank,Ltd Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 476,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 464,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at