The Hachijuni Bank,Ltd Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Hachijuni Bank,Ltd Un hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat The Hachijuni Bank,Ltd Un 465,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 346,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,87 USD. Im letzten Jahr hatte The Hachijuni Bank,Ltd Un einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,75 Milliarden USD – ein Plus von 25,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Hachijuni Bank,Ltd Un 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at