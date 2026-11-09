The Hain Celestial Group, Inc. Q1 Loss Narrows

(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) revealed Loss for first quarter of -$11.30 million

The company's bottom line came in at -$11.30 million, or -$0.12 per share. This compares with -$20.62 million, or -$0.23 per share, last year.

Excluding items, The Hain Celestial Group, Inc. reported adjusted earnings of -$6.63 million or -$0.07 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 29.3% to $260.27 million from $367.88 million last year.

The Hain Celestial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$11.30 Mln. vs. -$20.62 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.23 last year. -Revenue: $260.27 Mln vs. $367.88 Mln last year.