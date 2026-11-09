HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
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09.11.2026 13:12:16
The Hain Celestial Group, Inc. Q1 Loss Narrows
(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) revealed Loss for first quarter of -$11.30 million
The company's bottom line came in at -$11.30 million, or -$0.12 per share. This compares with -$20.62 million, or -$0.23 per share, last year.
Excluding items, The Hain Celestial Group, Inc. reported adjusted earnings of -$6.63 million or -$0.07 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 29.3% to $260.27 million from $367.88 million last year.
The Hain Celestial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.30 Mln. vs. -$20.62 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.23 last year. -Revenue: $260.27 Mln vs. $367.88 Mln last year.
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