The Hanover Insurance Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Hanover Insurance Group hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 5,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,16 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,70 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,60 Milliarden USD, während im Vorjahr 6,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at