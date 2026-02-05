|
05.02.2026 06:31:28
The Hanover Insurance Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Hanover Insurance Group hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 5,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,16 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,70 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,60 Milliarden USD, während im Vorjahr 6,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.