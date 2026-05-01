The Hanover Insurance Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Hanover Insurance Group hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at