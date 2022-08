The Hanover Insurance Group präsentierte Quartalsergebnisse

The Hanover Insurance Group hat am 03.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Hanover Insurance Group 2,85 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD sowie einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at