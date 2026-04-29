The Hanover Insurance Group Aktie
WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052
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29.04.2026 23:50:06
The Hanover Insurance Group Profit Advances In Q1
(RTTNews) - The Hanover Insurance Group (THG) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $186.8 million, or $5.20 per share. This compares with $128.2 million, or $3.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $1.701 billion from $1.603 billion last year.
The Hanover Insurance Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $186.8 Mln. vs. $128.2 Mln. last year. -EPS: $5.20 vs. $3.50 last year. -Revenue: $1.701 Bln vs. $1.603 Bln last year.
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