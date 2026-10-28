The Hanover Insurance Group Aktie
WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052
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28.10.2026 21:21:38
The Hanover Insurance Group Q3 Profit Falls
(RTTNews) - The Hanover Insurance Group (THG) released earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $172.6 million, or $4.86 per share. This compares with $178.7 million, or $4.90 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $1.735 billion from $1.665 billion last year.
The Hanover Insurance Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $172.6 Mln. vs. $178.7 Mln. last year. -EPS: $4.86 vs. $4.90 last year. -Revenue: $1.735 Bln vs. $1.665 Bln last year.
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