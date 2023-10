The Hanover Insurance Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Hanover Insurance Group hat am 19.10.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,60 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at