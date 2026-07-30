The Hanover Insurance Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Hanover Insurance Group präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,38 USD gegenüber 4,30 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Hanover Insurance Group 1,65 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at