The Hanover Insurance Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Hanover Insurance Group hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

The Hanover Insurance Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,90 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,74 Milliarden USD – ein Plus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Hanover Insurance Group 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at