|
03.02.2026 06:31:28
The Hanshin Diesel Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Hanshin Diesel Works stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 48,05 JPY. Im letzten Jahr hatte The Hanshin Diesel Works einen Gewinn von 5,48 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 3,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!