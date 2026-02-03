The Hanshin Diesel Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Hanshin Diesel Works stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 48,05 JPY. Im letzten Jahr hatte The Hanshin Diesel Works einen Gewinn von 5,48 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden JPY umgesetzt.

