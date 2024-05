The Hanshin Diesel Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Hanshin Diesel Works hat am 13.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Hanshin Diesel Works ein EPS von 37,56 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 141,06 JPY. Im Vorjahr waren 126,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at