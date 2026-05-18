18.05.2026 06:31:29

The Hanshin Diesel Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Hanshin Diesel Works hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 100,27 JPY. Im letzten Jahr hatte The Hanshin Diesel Works einen Gewinn von 126,08 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Hanshin Diesel Works in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 227,12 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 165,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,18 Prozent auf 14,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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